Herbert W. Franke: Den Neugierigen gehört die Welt

Sci-Fi-Autor

Die unendlichen Möglichkeiten, die die Zukunft bereithalten könnte, hat er auch in seinen zahlreichen Science-Fiction-Geschichten ausgelotet. Dass er diese überhaupt veröffentlichte, geschah eher zufällig, wie die Kuratorin Genoveva Rückert bei einem Ausstellungs-Rundgang dem KURIER erzählt. Der Verleger Wilhelm Goldmann wollte, so Rückert, in Deutschland das Science-Fiction-Genre einführen und bat Franke, ihm dabei zu helfen. Und Franke lieferte. Sein Buch "Der grüne Komet" (1960) ist ein Meilenstein in der Geschichte der deutschsprachigen Science-Fiction-Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg. Neben zahlreichen Fach- und Sachbüchern entstanden so auch preisgekrönte Sci-Fi-Romane.

Franke wurde über die Jahre von einer scheinbar unermüdlichen Neugierde angetrieben. Er selbst hat stets den technischen Fortschritt für seine Kunst genutzt. 1954 konzipierte er etwa einen Analogcomputer für die Grundrechenarten, den er für Kunstexperimente einsetzte. Ein Oszillograf diente als Drucker. In den Sechzigerjahren konnte er einen Großrechner für seine Werke nutzen, in den Achtzigerjahren arbeitete er mit der Deutschen Luft- und Raumfahrtbehörde zusammen, um an starke Computer zu kommen.

Er gehörte zu den ersten, der Bilder digitalisierte und so verfremdete. "Ich begann in den fünfziger Jahren mit programmierter und instrumenteller bildender Kunst zu arbeiten, und wechselte von analogen zu digitalen Computern, von mechanischen Plottern zu hochauflösenden Bildschirmen, von Schwarzweiß zu großen Farbpalette, von zwei zu drei Dimensionen und sogar von Standbildern zu Animation und Interaktivität, weil die Technologie es mir ermöglichte, diese Methoden anzuwenden." Mit diesem Satz fasst Franke in der Ausstellung seine außergewöhnliche Karriere, sein Leben für die Wissenschaft, Forschung und Kunst zusammen.

In Zusammenarbeit mit Herbert W. Franke und seiner Ehefrau Susanne Päch wurde eine bunte und abwechslungsreiche Schau geschaffen, in der man sich einen guten Überblick über das umfassende und enorm vielfältige Werk des Medienpioniers verschaffen kann.

Ausstellung: "Herbert W. Franke Visionär" - noch bis 12. Juni im Francisco Carolinum Linz