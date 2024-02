Von besonderem Interesse ist gerade jetzt, da wieder heftig über die Rolle einer kraftstrotzenden FPÖ und deren allfällige Regierungsbeteiligung debattiert wird, das Kapitel über die politische Laufbahn des Thomas Prinzhorn. Die Relecture der Ereignisse der Jahre 1999 ff. im Lichte der aktuellen Diskussionen bzw. mit Blick auf die zu erwartende Situation nach den Wahlen im Herbst ist durchaus lohnend.

Bekanntlich war ja Prinzhorn einer von zwei Ministerkandidaten, die Bundespräsident Thomas Klestil ablehnte (der andere war Hilmar Kabas). Nach gängiger Lesart aufgrund einer als ausländerfeindlich wahrgenommenen Bemerkung (Gratis-Hormonpräparate für Asylwerber); möglicherweise aber auch, so die Autoren, wegen gekränkter Eitelkeit Klestil: hatte doch Prinzhorn als Zweiter Nationalratspräsident scharfe Kritik am hinhaltenden Widerstand des Bundespräsidenten gegen Schwarz-Blau geübt. Klestil habe sich schon „eine blutige Nase geholt, wenn er auch einen blutigen Kopf will, soll er weiter gegen die Mauer des Bürgers rennen“, so Prinzhorn damals.