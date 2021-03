Vor 35 Jahren toppte Falcos "Rock Me Amadeus" die US-Charts

In der Arte-Doku "Too Young To Die" erzählt Peter Vieweger, Falcos damaliger Bandleader, dass der Star am Abend des 29. März 1986 mit Freunden und Kollegen im Wiener Restaurant "Oswald & Kalb" zu Abend aß, als die Nachricht eintraf. Die Clique um Falco sei hell aufgeregt gewesen, doch Falco nahm die Nachricht nicht mit Freude auf: "I hab gesagt: 'Feiern, feiern, feiern', und er hat g'sagt: 'Naa, i bin scheiße drauf'", erzählte Vieweger. "Des schoff i nie wieder. Jetzt is' aus", habe Falco gesagt. Wie man weiß, konnte Falco auf der Weltbühne nicht mehr auf "Rock Me Amadeus" draufsetzen, der Erfolg und der Erwartungsdruck zehrten an ihm.

Erfolg mit Anlauf

Nichtsdestotrotz muss "Rock Me Amadeus" als ein Meilenstein gelten - der Brückenschlag zwischen Europa und den USA, zwischen Hochkultur und Pop gelang mit ihm in einer Energie und Reinheit, die es sonst nur selten gab. Die HipHop-Kultur, die Falco als einen der ihren akzeptierte - der DJ Afrika Bambaataa hatte Falco-Hits wie den "Kommissar" schon vor "Amadeus" gespielt - hatte ebenso Anteil am erfolg wie das Musikvideo von Dolezal & Rossacher, das den Song auf einen damals neuen Verbreitungsweg für Popmusik setzte. Das Kino hatte - durch Milos Formans Film "Amadeus" von 1984 - ebenfalls Vorarbeit geleistet, die zum Gelingen von Falcos ultimativem Cross-Over beitrug. Zehn Jahre nach dem Welterfolg ehrten dann die "Simpsons" den Hit - in einer Folge wurde er in ein "Planet der Affen"-Musical eingebaut. "Rock Me Amadeus" war damit wohl endgültig im Kulturerbe der 1980er verankert.