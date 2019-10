Von Wegen Lisbeth: Mit Plastik-Instrumenten zum Erfolg

Der „ Gefährder“ hat es Matthias Rohde angetan. Aber nicht der islamistische, sondern der in ihm selbst. Der Sänger der Indie-Pop-Band Von Wegen Lisbeth, deren Sound zwischen AnnenMayKantereit und Element Of Crime angesiedelt ist, stellt im gleichnamigen Song fest, dass er beim Neuen seiner Ex gerne ein Gefährder wäre.