Von Rotfühler-Bingo und Zauberfröschen

Aber ganz und gar nicht lieb(lich)e Geschichten wurden für diesen Bewerb eingesandt und völlig zu Recht ausgezeichnet. In einem heftigen Countdown versetzt Johannes Lang seinen Protagonisten in Für alle Opfer des Terrors auf der ganzen Welt ziemlich einfühlsam in die Rolle eines möglichen Selbstmordattentäters, schildert seine erlittenen seelischen Verletzungen, das Entstehen seiner Rachegefühle, das Reinschlittern, den Entschluss... - und doch in eindrucksvoll beschriebenen Sekundenbruchteilen, wie er beginnt, an seinem Vorhaben zu zweifeln.

Wie oben schon geschrieben, hier geht`s zum Dowhload aller Geschichten - in voller Länge