Von "DSDS" bis 60 Jahre ZDF: Samstag mit vier TV-Shows

Erstmals soll es in dieser Staffel einen Perspektivenwechsel geben: Eine Kamera in den Kostümen wird den Blick nach draußen einfangen. Die Moderation von „The Masked Singer“ übernimmt wie gehabt Matthias Opdenhövel. Das Finale der Show soll Mitte April über die Bühne gehen. Unter den Kostümen finden sich heuer übrigens u. a. ein Waschbär, ein Pilz, ein Igel, ein Schuhschnabel und ein Seepferdchen. In den vergangenen Staffeln der deutschen Ausgabe nahmen etwa Christina Stürmer, Dieter Hallervorden, Veronica Ferres und Samuel Koch teil.