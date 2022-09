Vom Belvedere zum Microsoft-Gründer: Klimts "Buchenwald" wird versteigert

Nun wird das Gemälde bei Christie auf einen Wert "oberhalb von 90 Millionen US-Dollar" (nach aktuellem Kurs rund 94 Millionen Euro) taxiert. Dass das Werk Paul Allen gehört hatte, war erst 2016, zehn Jahre nach der Auktion, in der Fachwelt bekannt geworden: Da verlieh es der superreiche Sammler, der auch eine Schwäche für Rockmusik hatte und in seiner Heimatstadt Seattle das "Museum of Pop Culture" erbauen ließ, für eine Wanderausstellung zum Thema Landschaftsmalerei.

"Ich versuche immer zu sehen, wo es in der Zukunft hingeht", gab Allen laut New York Times damals zu Protokoll. "Vielleicht mag ich deshalb Landschaften so sehr. Sie sind für mich Fenster in andere Realitäten. Und im Klimt-Gemälde sieht man die Ruhe und die ewige Natur eines Waldes".