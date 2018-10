Volkstheater-Premiere: Proseminar mit Musikbegleitung

Sie rasen in 105 Minuten durch ein ganzes Jahrhundert, singen, spielen, reißen eine Mauer ein (symbolisch für die Demokratie), verhandeln Verfassungsfragen und versuchen sich an Begriffsklärungen: Was ist Liberalismus? Kapitalismus? Sozialismus? Kommunismus?

Die neue „Polit-Show“ von Christine Eder (Regie und Text) und ihrer künstlerischen Partnerin Eva Jantschitsch alias Gustav (Musik) im Volkstheater ist mitreißend – und gleichzeitig auch ziemlich anstrengend. Zum Beispiel der ständige Frontalunterricht zum Thema Verfassung und Wirtschaft – so was muss man, wie man in Wien sagt, wollen.

Im Mittelpunkt steht Hans Kelsen (großartig gespielt von Christoph Rothenbuchner), der (Mit-)Autor der österreichischen Verfassung. Erzählt wird sein Erfolg, seine Flucht vor den Nazis, sein Streit mit Kollegen aus der Rechtstheorie.

Die Inszenierung erzählt aber auch von der chilenischen Revolution und der McCarthy-Ära in den USA. Und immer wieder schlüpfen Darsteller in allegorische Rollen, werden zu Kommunisten, Bankern, Unternehmern, Neoliberalen.

Am Ende ist die Mauer (Bühne: Monika Rovan) eingerissen, man sucht hinter den Trümmern Schutz und greift zu den Waffen – der Schlusspunkt der „Verteidigung der Demokratie“?

Das Ensemble – neben Rothenbuchner noch Thomas Frank, Nils Hohenhövel, Katharina Klar und Birgit Stöger – spielt großartig. Die vielen Versprecher sind wohl dem Höllentempo geschuldet, in dem hier komplizierte Texte ausgespien werden.