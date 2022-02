Volkstheater mit „humanistää!“ beim Berliner Theatertreffen

Mit dem Ernst-Jandl-Abend „humanistää! eine abschaffung der sparten“ in der Regie von Claudia Bauer ist das Volkstheater nach 1970 zum zweiten Mal zum Berliner Theatertreffen eingeladen. „humanistää!“ ist die einzige Produktion aus Österreich in der diesjährigen Auswahl. Zudem wurde auch die eben erst für den Mülheimer Dramatikerpreis nominierte Koproduktion „All right. Good night.“ von Helgard Haug, die am 30. und 31. März am Volkstheater zu sehen ist, eingeladen.