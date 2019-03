Volkstheater: Mit „Endstation Sehnsucht“ setzt sich das Dilemma fort

Denn Karabulut will partout alles anders machen, will die Geschichte rund um die in einer Scheinwelt lebende, promiskuitive, alternde Ex-Schönheit Blanche, deren Schwester Stella und dem Macho Stanley neu interpretieren. Mit einem Wechsel der Perspektiven. Karabulut setzt auf starke Frauen und zeigt metrosexuelle Männer, die mit atemberaubenden Bunthaar-Frisuren in High Heels (Kostüme: Johanna Stenzel) über eine Showtreppe (Bühne: Aleksandra Pavlović) defilieren und in „La cage aux folles“ gut aufgehoben wären.