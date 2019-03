Autonomie verlangt nach High Heels: Karabulut mischt das Volkstheater auf

Neue Werte

Auch in ihrer neuen Arbeit ist es das Spannungsverhältnis von männlicher Dominanz und veralteten Rollenbildern, das sie reizt. Sie will nicht erzählen, was schon hunderte vor ihr - Marlon Brando inklusive - über das geladene Dreieck von Blanche, ihrer jüngeren Schwester Stella und Stanley Kowalski erzählt haben, sondern den ganzen Staub einmal aufwirbeln und alle Stereotypen invertieren.

„Sie leben in einer Welt, wo es egal ist, wer hohe Schuhe trägt und wer nicht. Das ist ein anderes Schönheitsideal, durch das ein anderes Wertesystem entsteht“, so Karabulut. Und doch – selbst ein genderfluider Stanley bedient sich „alter“ Mittel, wie einer Vergewaltigung, um die Frau zu kontrollieren, die nicht in seinen Kosmos passt. Doch Karabulut möchte das nicht zeigen. „Ich kann das im Freud’schen Sinne schon verstehen, warum die eine Figur die andere vergewaltigt – aber was soll das.“

Sie lehnt es ab, Frauen flächendeckend auf der Bühne Gewalt auszusetzen und das mit einem Narrativ zu rechtfertigen. Für sie gäbe es andere Lösungen, die zudem zeigen „dass alle diesen Gewaltakt mitbekommen und die Gesellschaft ihn mitträgt.“