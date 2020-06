Volkstheater mit ambitioniertem Programm

Eine "rasante Talfahrt in Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit" konstatiert Volkstheaterdirektor Michael Schottenberg. Und möchte einem "wild gewordenen Kapitalismus" ein " Kaleidoskop der Illusionen" – so das Motto der neuen Spielzeit – entgegenhalten. Schottenberg hofft auf "ein neues Bedürfnis nach Ethik und Werten". Schottenberg: "Es muss ja nicht gleich die Piratenpartei sein, es darf auch das Theater sein".



Der Volkstheater-Spielplan für die Saison 2012/’13 liest sich überaus engagiert. Den Auftakt macht die Theaterfassung der Turrini/Cerha-Oper "Der Riese vom Steinfeld" als deutschsprachige Erstaufführung am 7. September. In dieser Inszenierung wird Christine Urspruch am Volkstheater gastieren, bekannt als kleinwüchsige Gerichtsmedizinerin in den Münster-"Tatorten".

Am 14. September folgt ein programmierter Publikumserfolg: Rupert Henning schreibt und inszeniert, nach einer Idee von André Heller, "Bon Voyage – Ein Abend mit dem Leben und den Liedern Grete Kellers", Andrea Eckert spielt und singt.

Am 28. September bringt das Haus Geschichte und Musik der "Comedian Harmonists" auf die Bühne. Am 19. Oktober folgt Goethes "Urfaust" mit Nanette Waidmann als Gretchen, Enrico Lübbe, Intendant in Chemnitz, inszeniert erstmals am Volkstheater. Ebenfalls ein Debüt: Stefan Bruckmeier setzt Taboris „Goldberg-Variationen“ in Szene (4. November).