Volkstheater: Mackie Messer ist bauchfrei

Brecht beschreibt das Wesen des Menschen punktgenau: Anständig sein muss man sich leisten können. Der Mensch wäre ja gerne gut, "anstatt so roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so". Brechts "episches Theater" will den Zuschauern ja nicht die Illusion einer zweiten Welt auf der Bühne bieten, sondern das Publikum zu Reflexion und Einsicht anregen.

Wobei sich die Frage stellt, welche Belehrung die " Dreigroschenoper" für uns bereit hält. Die Hauptperson Mackie Messer ist als Identifikationsfigur so stark, dass man auch sagen könnte: Pfeifen wir doch auf die Moral und seien wir lustvoll schlecht. Schließlich kommt auch Mackie am Ende statt an den Galgen sogar ins Oberhaus.