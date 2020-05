Volkstheater: Bravos für "Du bleibst bei mir"

Aber all das ist Raunzen auf hohem Niveau: Mitterers Stück wird vielleicht anderswo, außerhalb des lokalen Kontexts, kaum gespielt werden. Als dramatisiertes Zeitgeschichte-Seminar des Volkstheaters funktioniert der Text gut. Ein wenig irritiert, dass sich Mitterer dabei historische Anachronismen erlaubt. So hielt Goebbels seine berühmte Sportpalast-Rede ("Wollt ihr den totalen Krieg?") nicht vor, sondern nach der Niederlage von Stalingrad - sie war die Reaktion darauf. So, genug genörgelt.

Michael Sturminger inszenierte den Text ganz reduziert und unaufdringlich, der Abend hat trotz der beklemmenden Situation etwas sehr Zartes. Ralph Zeger baute eine fernsehspielartige Guckkastenbühne (man sieht nur das Wohnzimmer), welche die Beengtheit des Lebens als U-Boot sehr gut illustriert. Die Wohnungstür ist außerhalb des Blickfeldes - so erschrickt man ganz besonders, wenn es läutet oder man jemanden eintreten hört: Freund oder Feind?

Immer, wenn die Handlung ins Stocken kommt, dreht sich die Bühne, man sieht die Kulissenschieber an der Arbeit - Theater im Theater. Sehr stimmig, schließlich ist die Hauptfigur eine Schauspielerin.

Besonders gut gelungen ist die Klammer rund ums Stück: Am Anfang sieht man Eckert als Neff als gefeierte Penthesilea - und am Ende als bereits erblindete Mutter Courage, mit dem Volkstheater den damals in Wien geltenden "Brecht-Boykott!" durchbrechend.