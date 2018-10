Volksoper: „Zar und Zimmermann“ als gut gelauntes Spiel mit Klischees

Ein Spiel der Irrungen und Wirrungen voller Stereotypen, denen Horstkotte in seiner Inszenierung Rechnung trägt. Denn da gibt es alles, was man mit Holland assoziieren kann. Blau-weiße Kachelwände, Holzschuhe, Tulpen, Windmühlen oder Schiffe und ganz viel Käse – selbst der Mond erinnert an einen Käselaib. Die Farben Blau, Weiß und (etwas) Rot bestimmen die Szenerie; Eingriffe in Text oder Handlung gestattet sich Horstkotte kaum.

Dafür setzt der deutsche Regisseur auf Slapstick, auf eine Prise Commedia dell’arte (vor allem in der Zeichnung des kostümmäßig tatsächlich aufgeblasenen Bürgermeisters van Bett) und auf opulentes (Schau-)Spiel.