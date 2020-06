Volksoper: Nicht jeder Walzer ist ein Traum

Kein Zweifel: Dieses Werk gehört ins Haus am Gürtel, dieses 1907 uraufgeführte Stück muss die Volksoper geradezu im Repertoire haben. Das ist nun wieder der Fall; und Repertoire-tauglich ist die Inszenierung von Hausherr Robert Meyer allemal. Denn Meyer macht das, was auch an anderen Häusern der Operette Erfolge sichert – er bebildert die Handlung.

Worum geht es? Der junge Wiener Leutnant Niki hat Prinzessin Helene aus dem Hause Flausenthurn geheiratet, will sich mit seiner Rolle als Prinzgemahl im Sachsenland aber nicht abfinden und bändelt mit einer gewissen Franzi an, die eine Wiener Damenkapelle leitet. Dazu gibt es noch den braven Freund Montschi, einen leicht vertrottelten Fürsten und den intriganten Graf Lothar. Am Ende finden Helene und Niki zueinander; Österreicher und Deutsche werden doch noch zu Freunden.