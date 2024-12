Nocker und Meyer über "My Fair Lady": "Am Theater sind Kränkungen viel stärker"

Es ist ja zumindest die Vorlage, Shaws „Pygmalion“, auch eine Satire, die nach oben tritt. Die „bessere Gesellschaft“ steigt nicht gut aus.

Markus Meyer: Shaw war sehr emanzipiert! Und es ist nicht so, dass Higgins ihre Klasse verachtet. Er sieht, was ihr fehlt, und versucht, sie via Sprache weiterzubringen. Wäre er Bildungsminister, würde er die Sache natürlich ganz anders angehen.

Hier ist „My Fair Lady“ ja erfrischend altmodisch: Bildung scheint heute kein Wert mehr, den viele Menschen groß anzustreben scheinen. Und sie ist in Österreich eh „vererbt“ – das selbe Ungleichgewicht wie zwischen Higgins und Eliza.

Paula Nocker: Eliza hat den Wunsch, auf Augenhöhe mit Higgins zu sprechen, eine Balance zu finden.

Markus Meyer: Er sieht in ihr zuerst den Menschen – und dann das Problem mit der Sprache. Das ist wie die Sprecherziehung in den Schauspielschulen. Die sehen ein Talent und denken, an dem „E“ müssen wir arbeiten, an dem „A“ müssen wir arbeiten. An meinem norddeutschen „E“ wurde rumgemacht, das war schon zum Verzweifeln! Aber ich habe immer dahinter erkannt: Die wollen mich ja wohin bringen, die wollen das Beste für mich. Higgins sagt am Ende: Er sieht jeden Menschen gleich.

Aber nicht von Anfang an.

Markus Meyer: Beim ersten Treffen gibt es schon ein paar Sätze von ihm, die verletzend verstanden werden können. Er meint es aber, denke ich, gar nicht so.

Diese Ausgangslage hat aber schon etwas Zoologen-mäßiges: Der „Intellektuelle“ sieht ein „ungeformtes Individuum“.

Paula Nocker: Aber dann trennen sie sich wieder – und es ist ihre Entscheidung, zu ihm zu kommen. Sie nimmt es sich und fordert es ein.

Markus Meyer: Das ist die eigentliche Aussage des Stücks, dass Sprache hilft, mehr soziale Möglichkeiten zu bekommen. Wenn man die Schlagzeilen liest, dass Deutschkenntnisse in Österreich ganz schlecht sind, dann muss man sagen: Mit schlechten Deutschkenntnissen komme ich auch heute nicht weiter. Man muss sich verständigen können, sonst kommt es letztendlich sogar zu Hass und Mobbing. Das ist der Appell des Stücks.

Paula Nocker: Und ich finde gerade schön, dass Higgins und Eliza selbst am Schluss, wenn sie beide dieselbe Sprache sprechen, weiter aneinander vorbeireden, weil sie sich nicht verstehen können.

Markus Meyer: Weil dann das Gefühl fehlt. Das wäre dann die Fortführung: Eigentlich müsste Higgins dann auch zum Unterricht, zum emotionalen Unterricht.