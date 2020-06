Volksoper: Markus Meyer im "Walzertraum"

Es macht Spaß, so einen richtig schnöseligen Bösewicht zu spielen", sagt Markus Meyer. Der Bösewicht, das ist im konkreten Fall Graf Lothar in der Operette "Ein Walzertraum" von Oscar Straus. Premiere ist heute, Samstag.

Als Aristo Lothar versucht Meyer, den Wiener Leutnant Niki bei allen nur erdenklichen Gelegenheiten bloßzustellen. Ohne Erfolg versteht sich. "Ich bin der Volksoper wirklich dankbar, dass sie so viel Vertrauen in mich gesetzt hat und mir diese Rolle gegeben hat. Und das obwohl ich kein ausgebildeter Sänger bin." Aber: "Ich liebe das Musiktheater, und das ist jetzt eben mein erster Ausflug in dieses Genre.

Für den " Walzertraum" hat das Burgtheater Meyer freigegeben; in Premieren ist der gebürtige Deutsche heuer nicht zu sehen. Denn: "Im Gärtnerplatztheater in München spiele ich den Conferencier in ,Cabaret". Schön, dass dieser Schritt in Richtung Musik möglich ist."