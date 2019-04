Volksoper: Direktor Robert Meyer inszeniert Ralph Bentzky

Direktor Robert Meyer inszeniert Ralph Benatzkys „Meine Schwester und ich“. Heute ist Premiere. Dass der Hausherr selbst immer wieder auf der Bühne steht, ist längst selbstverständlich. Doch Robert Meyer zieht es in regelmäßigen Abständen auch zur Regie. Im konkreten Fall hat das Multitalent nun Ralph Benatkys 1930 uraufgeführte und einst oft verfilmte Kammeroperette „Meine Schwester und ich“ in Szene gesetzt. Ein Gespräch über Raritäten, Komik und Meyer Pläne für die Zukunft.

KURIER: „Meine Schwester und ich“ war früher erfolgreich, heute ist das Werk unbekannt. Was hat Sie dennoch daran gereizt? Robert Meyer: Die Volksoper macht ja einmal pro Saison ein so genannte „kleinere Produktion“, also ohne großes Ballett und Chor. Dafür ist „Meine Schwester und ich“ ideal, wobei alle Mitwirkenden auch tanzen müssen, und ich unseren hervorragenden Jugendchor quasi hinein geschmuggelt habe. Außerdem liebe ich Benatzky. Diese Musik der 20er und 30er Jahre ist mir sehr nahe. Und vor allem: Als ich den Text gelesen habe, musste ich unentwegt lachen. Dieses Stück ist so komisch! In Wahrheit ist das ein Feydeau mit Musik.