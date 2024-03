Volksoper: "Die lustige Witwe" ist hier im Pensionsalter

Das Leichteste ist immer das Schwierigste, und ja, das macht Sinn – und zwar bei der Operette. Deren Wichtigkeit wird in Permanenz beschworen, man reminisziert nostalgisch über ihre Genialität in Witz und Weltabgewandtheit und der Musik. Bei Tageslicht betrachtet, ist sie jedoch unverkennbar rasanter gealtert als andere Musiktheatergenres – und bleibt heute oft Behauptung, die an übergroßen Vorbildern aus der Vergangenheit zu ihren Ungunsten gemessen wird.