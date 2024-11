Volksopern-Debüt für Obonya in „Anatevka“: Der Milchmann aus dem Schtetl

Ein Klassiker, eine große Show, eine berührende Geschichte: Cornelius Obonya in der Rolle des Tevje in „Anatevka“ („Fiddler On The Roof“) von Jerry Bock (Musik) und Joseph Stein (Text). Für den 55-Jährigen war es am Sonntag das Debüt an der Wiener Volksoper und sein zweiter Ausflug ins Musicalfach, nachdem er 2008 den Max Bialystock in der Nazi-Satire „The Producers“ von Mel Brooks in Wien und Berlin verkörpert hatte.