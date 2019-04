Volksoper 2019/20: Eine Palette von Klassikern und Raritäten

In die vierte Runde geht die Bespielung des Kasinos am Schwarzenbergplatz, wo Tod Machovers 2018 in Boston uraufgeführte Kammeroper „ Schoenberg in Hollywood“ gezeigt wird. Den berühmten Komponisten Arnold Schönberg verkörpert Marco Di Sapia. Robert Meyer über das Kasino: „Ich hoffe, wir dürfen diesen Ort auch in den Folgejahren bespielen.“

Abschied nehmen heißt es allerdings vom Chef des Staatsballetts Manuel Legris. Seine Compagnie ist an der Volksoper mit „La Piaf“ – einer Hommage an die große Edith Piaf in der Choreografie von Mauro Bigonzetti – sowie mit dem dreiteiligen Abend „Appassionato – Bach und Vivaldi“ vertreten.

Die Auslastung ist gestiegen und liegt derzeit bei etwa 81 Prozent.