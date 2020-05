Voice Mania: Ganz Wien wird zur Bühne

Seit 15 Jahren präsentiert das internationale Stimmen-Festival unter der Leitung von Nuschin Vossoughi A-cappella-Klänge aus aller Welt. Das Genre-Spektrum reicht dabei von Klassik über Jazz bis hin zu Rock Pop und diversen subkulturellen und experimentellen Klängen.

Gelispelt, geknurrt, gehechelt und gepfiffen wird in den nächsten Wochen unter anderem im Haus der Musik, im Metropol, im Vindobona, in der Minoritenkirche oder im Theater am Spittelberg.

"Bei diesem Festival gibt es keine Instrumente. Alle Künstler sind ganz auf sich alleine gestellt. Sie können sich hinter nichts und niemandem verstecken und sind dem Publikum völlig ausgeliefert", betont Festivalleiterin Nuschin Vossoughi.

So ist etwa das feurige Damen-Ensemble El Trio Chikiboom aus Spanien mit einer Mischung aus Swing und Jazz zu Gast (am 10.11., 20h, im Vindobona) . Mit stimmungsvoller Gospelmusik hingegen treten die Rounder Girls am 22. November in der Minoritenkirche auf. Der brasilianische Countertenor Edson Cordeiro, dessen Stimme über vier Oktaven bewältigt, beehrt am 23. November das Theater am Spittelberg.

Erstmals gibt es im Rahmen des Festivals auch spezielle A-cappella-Shows für Kinder. Dabei werden gemeinsam mit dem 23-jährigen, deutschen Mundakrobaten Robeat die Beatbox-Basics gezeigt. Am 8. Dezember wird dann die "Lange Nacht des A Cappella" im Wiener Metropol begangen.

Voice Mania: Von 9.11. bis 9.12., Tickets von 10 bis 38 € unter: 01/526 13 85, www.voicemania.at.