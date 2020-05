Jazz aus der Gründerzeit

Songs vom neuen Album " Glad Rag Doll" (Universal) wie "When The Curtain Comes Down" und "We Just Couldn’t Say Goodbye" stehen im Mittelpunkt.

Kraftvoll und intensiv: "Temptation" von Tom Waits und der Ray-Charles-Hit " Lonely Avenue" mit einer verrückt irrlichternden Gitarre.

Die Kanadierin mit dem unterkühlten Sex-Appeal nimmt sich die freudetrunkenen, überschwänglichen Töne von Fats Waller vor, dessen Motto war: Immer lustig und vergnügt, bis der Leib im Kasten liegt. Außerdem Irving Berlins "How Deep is The Ocean" und Cole Porters "Don’t Fence Me In". Sie wandelt – wie schon Marianne Faithfull – am "Boulevard Of Broken Dreams". Meist reicht eine simple Melodie, die an der Seele rührt, und ein Schunkelrhythmus, gerade so kommod, dass der Fünf-Uhr-Tee nicht aus der Tasse schwappt. Die Songs, teils garniert mit Ukulele und Fiddle, haben alle – bis auf "Almost Blue" von Ehemann Elvis Costello – viele Jahre am Buckel. Sind total retro. Aber mit fünfköpfiger Band frisch aufgebürstet.

KURIER-Wertung: **** von *****