"Vögel" in Graz: Langsames Vordringen zur bitteren Wahrheit

Man redet also zwischendurch nicht bewusst in der „Sprache der Mörder“, sondern immer deutsch (abgesehen vom ergreifenden Schluss). Doch das Manko der Synchronfassung wird mit atmosphärischer „Filmmusik“ ausgeglichen.Als amüsante Ouvertüre gibt es ein Percussion-Lichtspiel: Vom Orchestergraben aus „orgeln“ drei Musiker mit den Schaltern von zwölf grünen Tischlampen auf der Brüstung. Schließlich baggert Eitan die strahlend schöne Wahida in der Uni-Bibliothek an. Frieder Langenberger redet sich die Seele aus dem Leib, aus dem Lesesaal zischt ein „Psst!“, und Katrija Lehmann tut lange gelangweilt, bis sie den Blick hebt. Dann nimmt das Schicksal seinen Lauf.