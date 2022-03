Virginia Ernst: "Wir sind starke Frauen und alle gemeinsam können wir alles"

Hasskommentare in Bezug worauf?

Ganz schlimm war es, als wir veröffentlicht haben, dass wir ein Baby bekommen. Da war aber auch der Zuspruch enorm - speziell dafür, dass wir so offen damit umgegangen sind, dass wir auf Hilfe von Dritten zurückgreifen müssen. Denn das ist für Hetero-Paare immer noch ein Tabuthema. Bei ihnen geht man im Gegensatz zu gleichgeschlechtlichen Paaren davon aus, dass es ohne Hilfe von Dritten funktioniert. Viele Hetero-Paare trauen sich deshalb nicht, darüber zu sprechen, wenn das eben nicht so ist. Das ist immer noch ein Tabuthema. Deshalb haben sehr, sehr viele Hetero-Paare zu uns gesagt: Danke, dass ihr dieses Thema angesprochen habt. Es sind deshalb aber auch um so mehr Hasskommentare gekommen - von Leuten, die nicht tolerant sind, oder vielleicht Probleme in ihrem Leben haben. Denn wenn du auf jemanden grantig bist, liegt das immer an dir selbst. So gehen wir auch mit Hasskommentaren um, wir denken einfach: Schau, dass in deinem Leben alles in Ordnung ist, bevor du andere verurteilst.