Die niederländische Late-Night-Show "Zondag met Lubach" hat damit angefangen, nun überrollt der Satiretrend ganz Europa: Immer mehr Länder bewerben sich als Reaktion auf Donald Trumps "America first"-Ansage um den Platz zwei im Weltgefüge. Am Donnerstag präsentierte der deutsche Late-Night-Talker Jan Böhmermann den deutschen Beitrag zum Thema "Who wants to be second?"

Gleichzeitig verkündete Böhmermann, dass sich europaweit Satireshows zusammengeschlossen haben, um sich dem neuen US-Präsidenten anzudienen. Denn every second counts, zu Deutsch jede Sekunde - oder jeder Zweite - zählt. Auf der zugehörigen Website finden sich alle bisher ausgestrahlten Videos. Die österreichische Bewerbung soll ein Beitrag der heimischen Satiriker Christoph Grissemann und Dirk Stermann sein, der am Dienstagabend in "Willkommen Österreich" ausgestrahlt wird.

Bis dahin kann man sich die Zeit mit den Videos anderer europäischer Staaten vertreiben oder dem offiziellen Twitter-Account folgen.

????????To be second first is amazing. It truly is. It's great. — itsgreat (@itsgreateu) 2. Februar 2017

????????A mad king and a Great Wall to keep out strangers. If Melania has some dragon eggs, we are all fucked. — itsgreat (@itsgreateu) 3. Februar 2017