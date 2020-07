"Violette" im Schatten der Beauvoir

Paris in den Fünfzigerjahren: In den Cafés von Saint-Germain-des-Près sitzen melancholisch anmutende, meist schwarz gekleidete junge Menschen, die mit Vorliebe über die Bestimmung des Menschen philosophieren. Sie nennen sich Existenzialisten und orientieren sich an den Thesen von Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus und Jean Genet. In diesem intellektuellen Biotop taucht eines Tages auch die Autorin Violette Leduc auf: eine Mittvierzigerin, die die Entbehrungen zweier Kriege, die Härte eines strengen Internatslebens, eine Scheidung und eine Abtreibung hinter sich hat. Leduc findet im Schreiben ein Ventil für ihre Aggressionen und Ängste. Das Manuskript ihres ersten Buchs, "L’Asphyxie", übergibt sie der von ihr verehrten Simone de Beauvoir, die Leduc nicht nur in die Literatenszene einführt, sondern auch eine lebenslange Freundin wird. Der französische Regisseur Martin Provost (" Séraphine") hat das Leben dieser interessanten Frau verfilmt. " Violette" kommt am kommenden Freitag in unsere Kinos.

KURIER: Wie sind Sie auf Violette Leduc, die doch stets als Außenseiterin der französischen Literaturszene galt, gekommen?

Martin Provost: Ich fühlte mich ihr spontan verbunden, als ich von ihr und über sie las. Ich war schon 50 Jahre alt und hatte mit 18 meine künstlerische Arbeit begonnen. Es dauerte also ganze 32 Jahre, bis ich den ersten großen Erfolg hatte. Bis dahin hatte ich quasi im Schatten gearbeitet, hatte kaum Geld und wenig Anerkennung. Das habe ich gemeinsam mit Violette, die ebenfalls jahrzehntelang als radikale Außenseiterin galt. Auch sie hat viel gemacht, sie hat permanent geschrieben, aber es war nie der Durchbruch. Violette brauchte fast zwanzig Jahre, bis ihr mit ihrer Autobiografie "Die Bastardin" der große Erfolg gelang. Ich will damit sagen: Es reicht nicht, etwas Gutes zu kreieren. Für einen erfolgreichen künstlerischen Weg braucht es Anerkennung. Auch ich bekam diese erst mit " Séraphine".

Mit " Séraphine" haben Sie der Malerin Séraphine Louis, neben Henri Rousseau eine der bedeutendsten französischen Vertreterinnen der naiven Kunst, ein Denkmal gesetzt. Haben Sie ein Faible für die schwierigen, unbequemen Künstlernaturen? In der Tat, das habe ich. Mich interessiert das schwierige Dasein als Künstler. Es gelingt ja nur wenigen, aus dem Dunkel der Bedeutungslosigkeit zu treten und auf sich aufmerksam zu machen. Es ist wirklich schwer, aus der Masse herauszustechen. Man versucht alles, probiert viel aus, ohne zu wissen, wohin die Reise führt. Ein Künstler ist jemand, der immer weiter sucht. Das finde ich äußerst spannend.

Violette Leduc ist bei uns kaum bekannt, war aber in Frankreich mit ihren Schilderungen lesbischer Liebe und ihrer Abtreibung in aller Munde. War sie zu radikal?

Violette war in den Sechzigerjahren in Frankreich wirklich bedeutsam. Ihr Buch "Die Bastardin" war deftig, hatte tolle Verkaufszahlen und großes Medienecho. Sie hat damals den Prix Goncourt mit der Begründung nicht bekommen, dass sie eine skandalöse Frau sei. Aber ihr Erfolg hätte ihn gerechtfertigt. Ja, ein Jahrzehnt lang war sie ein Star. Sie ist dann leider 1972 viel zu früh gestorben. Deshalb ist von dieser barocken, exzentrischen Frau nicht viel geblieben.