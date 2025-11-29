Viktoria Schnaderbeck: "ROMY bekommt bestimmt ganz besonderen Platz"

Fernzusehen ist an und für sich einfach. Aber oftmals will man mehr wissen als nur das, was man sieht. Zur Einordnung und Erklärung gibt es Expertinnen und Experten, die heuer erstmals mit einer eigenen ROMY gewürdigt werden. Die erste Siegerin ist eine wirkliche Expertin in Fußballdingen: Viktoria Schnaderbeck war Kapitänin des Fußball-Nationalteams. Nun gewann sie für ihre Matchanalysen ihre erste ROMY mit dem KURIER-Preis für TV-Analyse.