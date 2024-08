Viggo Mortensen: „Zwei Tage lang bin ich herumgeirrt“

Der Star mit den skandinavischen Wurzeln, der hier einen dänischen Einwanderer knapp vor dem amerikanischen Bürgerkrieg im Jahr 1860 spielt, kennt das Filmbusiness seit 45 Jahren, war dreimal für den Oscar nominiert. Für das 66-jährige Allround-Talent war sein neuester Film eine besondere Herausforderung: „Ich habe es interessant gefunden, einen klassischen Western mit einer normalen Frau im Mittelpunkt dieser Geschichte zu machen“, sagt er im KURIER-Interview. „So oft sieht man das ja nicht. Wir folgen ihrer Story, sogar wenn ihr Ehemann in den Krieg zieht. Ich habe so eine Betrachtung selbst noch nie im Kino gesehen und mir gedacht, dann muss ich das eben machen. Obwohl es natürlich visuell ein ganz typischer Western ist, der auch so aussieht und so in Szene gesetzt wurde.“

KURIER: Vicky Krieps spielt Vivienne. Wie haben Sie sich für sie entschieden? Viggo Mortensen: Gerade im Film sind die Dinge, die man nicht ausspricht, genauso wichtig wie die Dialoge. Vicky ist jemand, der so viel in der Stille vermitteln kann. Man kann ihre Emotionen und Gedanken spüren, das kommt irgendwie durch ihre Haut durch. Sie hat dieses Talent; sie ist nicht nur technisch gut als Schauspielerin. Manche Menschen haben einfach dieses gewisse Etwas, das durch die Kamera und auf der Leinwand wirklich durchdringt. Man kann den Blick nicht von ihnen abwenden. Was auch immer sie tun, es interessiert einen, man folgt ihnen, und Vicky hat das. Der Film hat zwar den Western-Background, aber in Wirklichkeit ist er eine Beziehungsgeschichte. Sie haben die Faszination der weiblichen Hauptfigur beschrieben, was aber macht Ihre Rolle, Holger, so interessant? Dass er offenbar faszinierend genug ist, dass diese Frau ihr Leben mit ihm verbringen will! (lacht)

Es hat Ihnen nicht gereicht, das Drehbuch zu schreiben, Regie zu führen und eine Hauptrolle zu spielen, Sie haben auch noch die Filmmusik komponiert. Was können Sie eigentlich nicht? Ich mag es nicht, wenn Musik einem vorschreibt, was man fühlen und denken soll. Sie sollte begleitend sein, die Geschichte vervollständigen. Im Fall von „The Dead Don’t Hurt“ hilft sie bei einigen Übergängen von einer Ära zur anderen. In diesem Fall haben wir die Musik lange vor dem Dreh aufgenommen. Das war sehr hilfreich, um zu bestimmen, wie lange bestimmte Szenen dauern sollten und wie die Stimmung und der Ton sein sollten, der Rhythmus in Bezug auf den Dialog und wie viel Action gezeigt wird. Sie haben den Film Ihrer Mutter Grace Gamble Atkinson gewidmet. Welche Rolle spielte sie in Bezug auf Ihre Karriere? In gewisser Hinsicht habe ich alles über Film gelernt – lange bevor ich selbst in diesem Geschäft zu arbeiten begann. Nicht nur die Filme, die ich in meinem Leben gesehen habe – viele Hunderte davon – und die Filme, an deren Geschichten ich mitgewirkt habe. Sondern auch von meiner Mutter, die mit mir gemeinsam ins Kino gegangen ist, über das, was wir gesehen haben, gesprochen hat. Alles, was ich erlebt und daraus gelernt habe, ist in den Prozess der Entstehung dieses Films eingeflossen, bewusst oder unbewusst.