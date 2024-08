Mads Mikkelsen im Interview: „Kein Mensch hat sich damals geküsst“

Derzeit findet man Mikkelsens melancholisches Gesicht in dem packenden, dänischen Western-Drama „Kings Land“ im Kino. Dort spielt er den Ex-Soldaten und Captain Ludvig von Kahlen, der sich 1755 qualvoll darum bemüht, in der Heide Jütlands Erdäpfel anzupflanzen. Qualvoll deshalb, weil ein boshafter Adeliger alles dransetzt, dem Neuankömmling das Leben zu erschweren. Umso mehr, als die eigene Verlobte ein Auge auf den Captain geworfen hat. Ein verbissener Kampf zwischen den beiden Männern provoziert Mord und Totschlag.

Ja, so eine ähnliche Figur habe er schon einmal gespielt, erzählt Mads Mikkelsen aufgeräumt im KURIER-Gespräch und erinnert sich an seine Titelrolle in „Michael Kohlhaas“: „Zwei Männer kämpfen eigensinnig um ihr Recht. Aber es gibt einen riesigen Unterschied: Ludvig von Kahlen kapiert rechtzeitig, dass es in seinem Leben noch etwas anderes gibt als Recht zu behalten. Michael Kohlhaas, dumm, wie er ist, hat diese Einsicht erst eine Sekunde, bevor ihm der Kopf abgeschlagen wird.“

Eigensinn zähle auch zu seinen herausstechenden Eigenschaften, gibt Mikkelsen zu – im direkten Gespräch keineswegs einsilbig, sondern vielmehr höchst auskunftsfreudig. Es sei eine Stärke, manchmal aber auch eine Schwäche. So habe er sich lange geweigert, die mittlerweile berühmte Tanzszene in Thomas Vinterbergs Drama „Der Rausch“ zu drehen – denn wer würde schon mitten in einem realistischen Film zu tanzen beginnen?