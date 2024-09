Viennale-Trailer exklusiv: Strauss-Polka auf dem Hackbrett von Radu Jude

Heuer wird sie, wie der KURIER exklusiv berichtet, durch den formidablen Rumänen Radu Jude fortgesetzt. Der 1977 in Bukarest geborene Regisseur changiert zwischen den Formaten und hat sowohl Dokus als auch Kurz- und (sehr) lange Spielfilme gedreht. In seiner Gesellschaftsatire „Bad Luck Banging oder Loony Porn“ (2021) entwarf er das scharfe Bild einer entsolidarisierten rumänischen Gesellschaft im Zustand des konsumbewussten Dauerstress und erhielt dafür den Goldenen Bären der Berlinale. Mit dem Nachfolgefilm „Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt“ lieferte er eine unterhaltsame Kritik an der modernen Arbeitswelt.

In seinem Viennale-Trailer beschränkt sich Radu Jude auf zwei Kameraeinstellungen: Zu sehen ist die in Rumänien beliebte Musikerin Nicoleta Tudorache. Sie ist berühmt für ihr Spiel auf dem Tambal, der rumänischen Variante des Zymbal, einem mit Klöppel geschlagenen Hackbrett.