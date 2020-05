Viennale-Shots 4: Atheismus & Abschied

Dem Dokumentarfilm hat sich US-Kultregisseur Abel Ferrara zugewandt - und sich für " Napoli Napoli Napoli" in die Stadt seiner Vorfahren begeben. Die schaurigen Verhältnisse in dieser vom Verbrechen zerfressenen Stadt kommen in den Schilderungen der Insassinnen eines Frauengefängnisses drastisch zum Ausdruck. So sehr, dass es nicht notwendig gewesen wäre, dazu noch gespielte Gewalt- und Sexszenen zu drehen. Aber der Kino-Maniker Ferrara konnte wohl nicht anders.

Ferrara lief einem bei dieser Viennale gleich mehrmals über den Weg, obwohl kein neuer, großer Spielfilm von ihm im Programm war. Zunächst wurde sein Kultklassiker "Bad Lieutenant" von 1992 noch einmal gezeigt, in Reibung mit Werner Herzogs Neu-Bearbeitung des Stoffs. Und in dem in fahrigen Bildern gedrehten Independentfilm "Go get some Rosemary" von Benny und Josh Safdie legte Ferrara noch einen Cameo-Auftritt als Kleingauner hin, der die Hauptperson - einen gestressten Vater - am hellichten Tag ausraubt.

Mit Spannung wurde beim Wiener Publikum erwartet, wie viel von Ferrara nun in Werner Herzogs "Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans" drin ist. Viel mehr als das Grundthema - eines korrupten, zugedröhnten Polizisten im Abwärtsstrudel - nicht. Umso ärgerlicher ist, dass die Produzenten dem Projekt Ferraras Titel aufpfropften.

Nicolas Cage irrt durch ein vom Hurrikan Katrina gezeichnetes New Orleans, fällt über Passanten her, um ihnen Drogen abzunehmen, oder bedroht alte Ladys. Als der derangierte Bulle dann auch noch während eines Einsatzes Leguane halluziniert, ist der Herzogsche Sarkasmus nicht mehr zu übersehen. Ein Film noir mit einem herausragenden Nicolas Cage, der auch seine komische Seiten zeigt.

Vom schwülen Mississippidelta in die klirrende Kälte der Antarktis: von Werner Herzog war bei der Viennale auch eine Doku zu sehen. Mit "Encounters at the End of the World" wollte Herzog "keinen weiteren Film über Pinguine" abliefern. Er bildet jenen Menschenschlag ab, der sich am Ende der Welt angesiedelt hat, um dort unter dem Eis zu tauchen, Eisbergforschung zu betreiben oder Vulkankrater zu erkunden. Herzogs Entdeckungen unter den Nachfolgern Shackletons, die er selbst kommentiert, reichen von skurril bis bizarr. Und ein paar Pinguine zeigt er ja doch - und zwar ziemlich orientierungslose Exemplare.