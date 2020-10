Viennale: Preisgekrönte Dokus aus Kuba und der Wiener Unterwelt

Aus Österreich stehen etwa Hubert Saupers preisgekrönte Kuba-Doku „Epicentro“ oder Tizza Covis und Rainer Frimmels „Aufzeichnungen aus der Unterwelt“ auf dem Programm. Weitere Specials gelten dem Werk von Christoph Schlingensief und dem jugoslawischen Filmemacher Želimir Žilnik.

Das Filmmuseum widmet sich, in Zusammenarbeit mit dem heimischen Filmverleih sixpackfilm, in der Retrospektive „Recycled Cinema“ dem Umgang mit Found-Footage-Filmmaterial. Auch die Diagonale ist heuer auf der Viennale zu Gast. Gezeigt werden Filme, die in Graz abgesagt werden mussten, darunter Sandra Wollners „The Trouble With Being Born“ und Lisa Webers Doku „Jetzt oder morgen“.