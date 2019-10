Viennale 2019: Höhepunkte des Programms

Große Namen und subtiler Horror

Große Regienamen sind heuer jedenfalls wieder gut vertreten, seien es die Dardenne-Brüder ("Le jeune Ahmed" verhandelt jugendliche Radikalisierung), Olivier Assayas ("Wasp Network" ist als Kubathriller angelegt) oder Woody Allen ("A Rainy Day in New York" gefällt sich als Heimspiel des US-Filmemachers). Mit reichlich Vorschusslorbeeren kommt Noah Baumbachs "Marriage Story" nach Wien, wobei der Indiemeister für seine Trennungsgeschichte ein hochkarätiges Cast um Adam Driver und Scarlett Johansson versammelt hat.

Auf subtilen Horror setzt eine heimische Größe: In Jessica Hausners "Little Joe" geht große Gefahr von einer eigentlich fragil wirkenden Pflanze aus, die aber viel Einfluss auf ihre Umgebung hat. In Cannes brachte dieses Setting Emily Beecham den Preis als beste Darstellerin ein.

Ein wahrer Genreexperte ist Robert Eggers, der nach seinem Debüterfolg "The Witch" nun Robert Pattinson und Willem Dafoe in das gänzlich in schwarz-weiß gehaltene "Lighthouse" schickt. Letzter ist auch als "Tommaso" zu erleben: Abel Ferrara macht den US-Charakterdarsteller zu einem Suchenden, der trotz unzähliger Fähigkeiten zwischen den Stühlen sitzt. Peter Parlow verhandelt in "The Plagiarists" hingegen Wahrheit und Kopie, wenn er Hipster schwadronieren lässt.

Das zuletzt sehr präsente Thema Flucht greift Mati Diop in ihrem Debüt "Atlantique" (Großer Preis der Jury in Cannes) auf: Darin kämpft Ada mit den Erwartungen ihrer Familie und ihren eigenen Wünschen, während ihre große Liebe die Reise nach Europa offenbar nicht überlebt hat. Ulrich Köhler und Henner Winckler schicken hingegen ein ungleiches Vater-Tochter-Gespann in "Das freiwillige Jahr", und Rita Azevedo Gomes nimmt für "A Portuguesa" Anleihen bei Robert Musils Novelle "Die Portugiesin". Und nicht zuletzt verneigt sich die Viennale mit " Varda par Agnes" bei der im Frühjahr verstorbenen Filmlegende Agnes Varda.

57. Viennale, von 24. Oktober bis 6. November an verschiedenen Spielstätten in Wien. Ticketvorverkauf startet am 19. Oktober um 10 Uhr.