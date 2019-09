Verstörender Viennale-Trailer aus psychiatrischem YouTube-Clip

„ AI“ („Artifical Intelligence“) nennt die 52-jährige Regisseurin ihren sinistren Clip, in dem zuerst nur ein Gesicht in Großaufnahme zu sehen ist, oder genauer gesagt: Ein Auge. Der Rest des Kopfes ist verpixelt. Es handelt sich offenbar um einen Mann, der mit sich selbst ein Zwiegespräch führt – mit unterschiedlicher Stimmlage, als wäre er schizophren.

Warum er sich in einem Spital befinde, will er von sich selbst wissen. Weil es der Psychiater so entschieden hat, lautet die emotionstote Antwort: „Weil ich nicht so bin wie andere Menschen.“

Ein hoher Ton wie aus einem Horrorfilm klagt auf dem Soundtrack und wird von Störgeräuschen und Gesangsfetzen begleitet. Das verpixelte Bild und die monotone Stimme geben dem Gesicht etwas Roboterhaftes, Mechanisches. Einzig das Auge flackert als letztes Zeichen menschlicher Regung verletzlich im digitalen Bytes-Strom.

Hier können Sie sich den neuen Viennale-Trailer ansehen.