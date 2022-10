Viennale: Brüllende Raubkatze in Zeiten der Krise

Schon vor der offiziellen Programmpräsentation, die am Dienstagabend im Metro Kinokulturhaus stattfand, ließ die Festivalleitung unter Eva Sangiorgi mit der Ankündigung aufhorchen, dass sie Ulrich Seidls umstrittenes Werk „Sparta“ zeigen würde. Die Viennale bezeichnet „Sparta“ als „herausragende“ und „reife“ Arbeit und will den Film, dem Vorwürfe zum Umgang mit den rumänischen Kinderdarstellern gemacht werden, zur Diskussion stellen.

Völlig unumstritten ist die Wahl des Eröffnungsfilms „Vera“ von Tizza Covi und Rainer Frimmel. Das Regiepaar – Covi stammt aus Bozen, Frimmel aus Wien – erzählt in seinem herausragenden Frauenporträt aus dem Leben von Vera Gemma, die als Tochter des Italo-Stars Giuliano Gemma zeitlebens im Schatten ihres Vaters stand. Am Eröffnungsabend wird „Vera“ gleich in vier Festivalkinos gezeigt.