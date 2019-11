Viennale: Erster Preis für den ersten Hund im All

„Ich finde es so wunderbar, dass es hier keinen Wettbewerb gibt“, sagt der italiensche Filmemacher Pietro Marcello und lehnt sich genüsslich in seinem Hotelsessel zurück. Die Entspannung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Pietro Marcello ist Gast der Viennale und spricht aus, was sich viele der hier in Wien eingeladenen Regisseure denken: Dass die Viennale ein Festival ist, bei dem abseits von Wettkämpfen um Siegertrophäen (wie in Cannes oder Venedig) einzig und allein die Filme und ihre Künstler und Künstlerinnen gefeiert werden.

Dementsprechend hoch war auch die Anzahl der insgesamt 180 internationalen Gästen, die sich hier offensichtlich wohl fühlen und nach den Filmvorführungen intensive Gespräche mit ihrem Publikum führten.

Auch Pietro Marcello ist mit dem Zug aus Rom angereist, um bei der Galapremiere seines herausragenden Films „ Martin Eden“ anwesend zu sein, mit dem die Viennale 2019 zu Ende ging.

Die Bilanz unter der Leitung von Eva Sangiorgi ist bestens. Zwar hat sie bereits im letzten Jahr das Festival ausgerichtet, stand dabei jedoch unter erheblichem Zeitdruck. Insofern kann man die diesjährige Viennale als ihre erste, eigenhändig kuratierte Filmschau bezeichnen. Satte 92.100 Besucher frequentierten das Festival, das heuer einen Spieltag weniger aufbot. Eine dichte Fülle an global akklamiertem, internationalen Arthouse-Kino wurde gezeigt – und ein guter Teil davon läuft in den Kinos an. Den neuen Woody-Allen-Film konnte man sich also getrost sparen.