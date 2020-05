Viennafair schloss mit Besucherrekord

Die 10. Ausgabe der Kunstmesse Viennafair ist gestern, Sonntag, mit einem neuen Besucherrekord zu Ende gegangen. 25.274 Kunstinteressierte wurden gezählt - um 2.300 mehr als im Vorjahr. "Mehr Besucher, mehr internationale Kunstsammlerinnen und Kunstsammler und zufriedene Galerien, das ist mehr als wir uns erwarten durften", bilanzierte die künstlerische Leiterin Christina Steinbrecher-Pfandt.

Der in diesem Jahr begonnene Konzentrationsprozess sei besonders von den Sammlern sehr positiv aufgenommen worden, so Steinbrecher-Pfandt am Montag in einer Aussendung. "Ich habe in meinen Gesprächen mit den Galerien sehr viele positive Rückmeldungen, auch über Verkäufe, bekommen", wurde Galeristin Ursula Krinzinger, Mitglied des Beirates und Zulassungsausschusses der Messe, zitiert. Nach Meinung vieler Kunstexperten und Sammler habe die Viennafair "einen richtigen Sprung vorwärts gemacht".