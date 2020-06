Viennafair: Investoren und Fiakermist

Dass sich die Wiener Kunstpraxis so leicht in die von Skaterschikov importierten Finanzmarkt-Kategorien integrieren würde, war aber ohnehin nicht zu erwarten. Die heimischen Galerien, so schien es, machten "Business as usual", zeigten größtenteils hervorragendes Programm und nutzten die Initiativen des neuen Betreibers dezent für sich. Über "doppelt so viel Umsatz wie im Vorjahr" freute sich am Sonntag der Wiener Galerist Ernst Hilger; seine Verkäufe (darunter Werke von Andreas Leikauf und Gunter Damisch) gingen allerdings an inländische Sammler, nur Arbeiten von Andy Warhol wurden ins Ausland abgesetzt.

Das russische Publikum war dennoch keine Schimäre, bekräftigte der Galerist Hans Knoll, der auch bei der Parallelmesse "Art Moscow" einen Stand betrieb und viele seiner dortigen Besucher in Wien wiedererkannte. Ob mit den Russen auch Kaufkraft nach Wien kam, war am Sonntag ebenso schwer zu beurteilen wie das Lächeln der koreanischen Galeristin, die Wien als "very beautiful, very quiet" bezeichnete.

Klar erkennbar war hingegen die Absenz jener Protzkunst, die Russlands Reiche angeblich so mögen. Wenn schon, dann spornte das Investoren-Klischee zur Kreativität an, etwa beim "MultiMart", wo noch bis November Werke in einer Auflage von bis zu 100 Stück bestellt werden können. Der Preis wird erst dann festgesetzt, die am häufigsten nachgefragten Werke werden am billigsten. Mit etwas Glück ist die Grafik der Gruppe monochrom mit dem Titel "Im Arsch der Oligarchentochter" dann um 75 Euro zu haben.