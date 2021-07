Kurzfilmpreis an Christiana Perschon

Christiana Perschon ist die große Gewinnerin des Kurzfilmfestivals Vienna Independent Shorts (VIS) 2014. Am Donnerstagabend ging das Festival mit der Preisverleihung in der Hauptspielstätte, dem Stadtkino im Künstlerhaus, zu Ende. Und die Regisseurin kann sich gleich über drei Auszeichnungen freuen - darunter der mit 5.000 Euro dotierte Wiener Kurzfilmpreis für den besten österreichischen Film.

Ihr Porträt " Noema" über die alternden Malerin Tatjana Gamerith, die sukzessive ihr Augenlicht verliert, wurde überdies mit dem Preis der Jugendjury und dem Publikumspreis geehrt. Im Internationalen Wettbewerb ging der mit 4.000 Euro dotierte Hauptpreis an die polnische Kurzdoku "Leciec, nie leciec (To fly or not to fly)" von Aniela Gabryel. Das deutsche Werk "x-x-xx--x--gewobenes Papier" von Michel Klöfkorn erhielt den ASIFA Austria Award für den besten Animations- bzw. Experimentalfilm.