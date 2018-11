Vienna Art Week: Prekäre Ausflüge ins Paradies

Der Wohlfühlfaktor ist heuer womöglich besonders hoch, hat sich die Woche doch Paradiesversprechungen („Promising Paradise“) als Thema auf die Fahnen geschrieben. Dass Kunstschaffende eher selten im Paradies, sondern meist in sehr prekären Verhältnissen leben, hat eine Studie des Bundeskanzleramts allerdings soeben erneut festgestellt. Umso erstaunlicher ist es, was die Szene – in Wien, aber natürlich auch anderswo – in Eigeninitiative auf die Beine stellt.Natürlich können Kunstinteressierte in Wien fast täglich Vernissagen, Führungen und Vorträge besuchen und Kunstorte bis hin zur Wohnzimmergalerie aufspüren. Doch wer nimmt sich tatsächlich Zeit dazu? Die „ Art Week“ bietet mit ihren Veranstaltungen (siehe rechts) tatsächlich einen Anlass, die bekannten Pfade des Kunstkonsums zu verlassen. Im Folgenden einige höchst subjektive Empfehlungen.