Viel Schaum vor dem Mund

Wer anderen den Anstand abspricht, nimmt wohl selbigen für sich in Anspruch. Freilich, über weite Strecken triefen Verachtung, Spott und Häme aus den Zeilen. Das will nicht so recht zum (Selbst-)Bild des abgeklärten, altersweisen Publizisten und Intellektuellen passen. Man kann es auch anders sagen: Unter umgekehrten ideologischen Vorzeichen würde vieles, was Thurnher hier schreibt, taxfrei mit der Kampfvokabel „Hassrede“ bedacht. Aber die gibt es ja bekanntlich nur von rechts …