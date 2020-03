Vertrag von Mumok-Direktorin Karola Kraus verlängert

Ulrike Lunacek, Staatssekretärin für Kunst und Kultur, teilte am Mittwoch in einer Aussendung mit, dass die Doppelgeschäftsführung des Mumok, im Amt bestätigt wird. Karola Kraus und Cornelia Lamprechter sind mit Oktober 2020 für weitere fünf Jahre bestellt.

Für die wissenschaftliche Geschäftsführung hatten sich 20 Personen, davon 11 Männer und 9 Frauen, für die wirtschaftliche Geschäftsführung 17 Personen, davon 13 Männer und 4 Frauen beworben.

Lunacek begründete ihre Entscheidung so: „Frau Kraus hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie, gemeinsam mit der wirtschaftlichen Geschäftsführerin, das Museum trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen erfolgreich geführt hat. Sie hat neue Perspektiven für die Weiterentwicklung des Hauses. Diese werden dazu beitragen, die Position des Mumok,als Museum für die internationale moderne Kunst sicherzustellen und die Themenführerschaft in den Bereichen gesellschaftsbezogener und -kritischer Kunstvermittlung weiterzuentwickeln.

Karola Kraus wurde kürzlich zur Kommissärin des österreichischen Beitrags für die Kunstbiennale Venedig 2021 bestellt.