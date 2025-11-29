Veronica Ferres; "Ich freue mich einfach wahnsinnig"

Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming - Sie sind beide eine Klasse für sich: Anke Engelke hat von der „Wochenshow“ bis zu „LOL“ an der Seite von Bully Herbig die Lacher auf ihrer Seite. Und Veronica Ferres hat vielfach ihre hohe Kunst und ihren Sinn für Humor bewiesen (zuletzt in „Call My Agent Deutschland“). Beide sind absolute Publikumslieblinge – was sich niederschlägt: Beide wurden mit der ROMY geehrt.