Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming

Veronica Ferres; "Ich freue mich einfach wahnsinnig"

Veronica Ferres zeigte sich nach der Verleihung überglücklich – und verriet, dass sie eigentlich quasi halbe Österreicherin ist.
29.11.25, 06:56
Kommentare

Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming - Sie sind beide eine Klasse für sich: Anke Engelke hat von der „Wochenshow“ bis zu „LOL“ an der Seite von Bully Herbig die Lacher auf ihrer Seite. Und Veronica Ferres hat vielfach ihre hohe Kunst und ihren Sinn für Humor bewiesen (zuletzt in „Call My Agent Deutschland“). Beide sind absolute Publikumslieblinge – was sich niederschlägt: Beide wurden mit der ROMY geehrt. 

Unsere Berichterstattung zur ROMY Gala

Am Freitag wurde der begehrteste Film- und Medienpreis des Landes vergeben. Lesen Sie hier weitere Geschichten von der ROMY Gala in Kitzbühel.

Vom Jedermann bis zu Raab und Herbig: Das sind die Gewinner der KURIER ROMY 2025 Diskussion bei der ROMY: Auswege aus einer dunklen Bedrohung Eleganz auf dem roten Teppich: Die besten ROMY-Roben ROMY Gala 2025: Exklusives Circle-Dinner in Kitzbühel Der glamouröse Auftritt: Das große Romy-Shooting
Alles rund um die KURIER ROMY
kurier.at, kob  | 

Kommentare