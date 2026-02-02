KURIER ROMY an Caroline Peters überreicht: Ein Mal Kitzbühel – und zurück

Ins Burgtheater geht man selten, um dann dort fernzusehen. Birgit Minichmayr und Caroline Peters aber saßen am 28. November ebendort nach der Vorstellung gemeinsam vor dem TV-Apparat – und sahen sich die Verleihung der KURIER ROMY in Kitzbühel an.

Und auch wenn sie beide, wie Peters nun erzählt, nicht damit gerechnet hatten, zu gewinnen: Peters wurde zur beliebtesten Schauspielerin Film gekürt. Wo anders also soll ihr die ROMY übergeben werden als im Burgtheater? Nun war es so weit: Peters erhielt ihre goldene Statuette ebendort überreicht, wo sie ihren Sieg im Fernsehen gesehen hatte.

In der Kantine anstoßen Peters zeigte sich „besonders stolz und besonders berührt“ über diese Auszeichnung, weil die ROMY „ein Publikumspreis ist“, wie Peters bei der Übergabe dem KURIER erzählt. Sie sei danach noch in der Kantine anstoßen gewesen und habe mit Kolleginnen und Kollegen telefoniert, die in Kitzbühel bei der Verleihung waren – „ich habe remote an der Party teilgenommen“, erzählt sie mit einem Lachen.

Nominiert war sie für den Film „What A Feeling“ von Kat Rohrer, in dem es um eine Beziehung zwischen zwei Frauen geht.

Manche Produzenten würden da wohl abwinken, „zwei Frauen über 50, die sich verlieben. Und eine ist deutsch, die andere ist aus dem Iran, sie wollen aber beide Wienerinnen sein – das gehe gar nicht“, sagt Peters. Umso schöner sei, dass das Publikum viel offener sei – beziehungsweise „das, was wir da machen, gar nicht so progressiv, sondern einfach normal“ empfunden wird, sagt sie.