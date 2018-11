Vermächtnis der Comic-Legende: Ein Buch von und über Stan Lee

Mit einem Reprint von Stan Lees „Secrets Behind the Comics“ von 1947, mit mehr als 1000 Bildern und Zeichnungen, darunter einer Fülle bislang unveröffentlichter Fotografien aus den Privatarchiven des Comic-Autors und Faksimiles rarer Comic-Hefte.

Stan Lee hat bis kurz vor seinem Tod selbst an der Publikation gearbeitet und sie glücklicherweise noch fertig gestellt. Jeder, der diesen Prachtband in den Händen halte, so schrieb der langjährige Marvel-Chef noch im Vorwort, habe sich für den Kreis der Superhelden qualifiziert.

Info:

Stan Lee, Roy Thomas:The Stan Lee Story, Taschen Verlag 444 Seiten,

1250 Euro www.taschen.com