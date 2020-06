Verhüllter Ringturm wurde eingeweiht

Das Stift Klosterneuburg sucht derzeit den Dialog mit jüngeren Künstlern, in der Votivkirche ging gestern eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst zu Ende. Wie haben Sie den Dialog zwischen Kunst und Kirche über die Jahre verfolgt?

Der Otto Mauer (1907– ’73, Priester und Gründer der "Galerie nächst St. Stephan", in der Rainer oft ausstellte, Anm.) war sicher ein Kämpfer für die Kirche und die zeitgenössische Kunst. Er ist eigentlich sehr stark auf Ablehnung in der Kirche gestoßen, man hat ihn zwar nicht bekämpft, aber nur geduldet. Jetzt ist längst die nächste Generation der Geistlichen und Entscheidungsträger in der Kirche da. Otto Mauer hat Einfluss gehabt, und er war überzeugend. Diese Überzeugungskraft setzt sich heute fort. Aber das läuft parallel dazu, dass die Moderne überhaupt ein breiteres Publikum bekommen hat.

Welche Rolle spielte die christliche Tradition in Ihrer Arbeit?

Ich war in den 1950er-Jahren, am Anfang meiner künstlerischen Laufbahn, sehr beeinflusst von der "Negativen Theologie". Ich bin in Theologie nicht so gut, dass ich Ihnen da ein Referat halten kann. Aber ich habe gelesen und mich vertieft, und das hat sich sicher in meiner Malerei in den 1950er- und 60er-Jahren materialisiert, als meine Schwarzen Bilder entstanden sind. Ein Künstler ist ja nicht dazu da, dass er Sätze wiederholt oder theologische Spekulationen anstellt, sondern dass er das direkt ins Bildnerische zu übersetzen versucht. Mich hat das damals sehr fasziniert, diese Welt der Dunkelheit und der dunklen Formen.

Im Herbst zeigt die Albertina eine große Retrospektive Ihrer Arbeit. Wie laufen die Vorbereitungen dazu?

Bei der Auswahl der Albertina kommen die meisten Werke von einer Adresse, nämlich von mir. Der Kurator, Helmut Friedel, hat eine freie Auswahl. Ich mische mich da überhaupt nicht ein und bin selbst neugierig, was da als wichtig gesehen und was weggelassen wird. Bei einer Sache bin ich etwas unzufrieden: Ich habe eine größere Anzahl von alten Büchern, in denen ich einzelne Illustrationen und Bilder überarbeitet habe. Die möchte ich gern zeigen, und das ist zum jetzigen Stand aus technischen Gründen scheinbar nicht möglich.

Ist mit der Albertina-Ausstellung auch eine Donation oder ein Ankauf verbunden?

Die Albertina hat angekauft – und für jeden Ankauf kriegt sie von mir auch etwas gestiftet. Es muss in sehr materieller Weise ein Interesse gezeigt werden, dann komme ich erst mit einer Stiftung. Es hängt bei Museen immer auch sehr viel davon ab, wieweit da ein privater Stifter vorhanden ist. Dieses Stiftungswesen ist in den deutschen Museen gang und gäbe, deswegen sind sie auch so reich bestückt. Hier in Österreich ist das nicht so, wenn sich jemand für einen Künstler einsetzt, macht er höchstens selbst ein Museum, und dann steht das halt meistens in den Regionen.

Wie wichtig ist die Essl-Sammlung für Sie als Künstler?

Ich hoffe, dass die Essl-Sammlung zusammenbleibt. Ich kann mir da nur vorstellen, dass von der Nationalbank als auch vom Bundespräsidenten irgendwann die Idee einer österreichischen Kulturstiftung kommt. Wo dann Bilder, die bei den Banken landen – etwa aus der Essl-Sammlung – an diese nationale Stiftung nicht geschenkt, sondern nur geliehen werden. Und diese Nationalstiftung entscheidet dann selbst, was sie mit diesen Werken macht – aber langfristig gesehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Man kann von einer Bank nicht verlangen, dass sie so etwas schenkt, weil sie muss es ja als Reserve haben. Aber bei den großen Banken ist da nicht so eine große Gefahr. Es wundert mich, dass so etwas nicht sehr stringent angestrebt wird.

Auch das Arnulf-Rainer-Museum in Baden feiert heuer sein fünfjähriges Bestehen. Wie fällt Ihre erste Bilanz aus?

Ich bin bis jetzt zufrieden, muss allerdings sagen, dass auch viel Arbeit damit verbunden ist. Aber wir haben immer mehr Besucher, das Museum wird immer mehr angenommen. Ich weiß, das man so etwas nicht überall machen kann, aber ich kann mir vorstellen, dass jedes Bundesland für einen wichtigen Künstler so ein Museum machen könnte. Die Entscheidung dazu muss natürlich an Ort und Stelle gefällt werden.