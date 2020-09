Verfilmung des Dickens-Klassikers: Happy End mit Esel

Filmkritik zu "Yalda": Vergebungsshow mit Todesstrafe

Wie eine Discokugel strahlt der Fernsehturm von Teheran, hoch über den Lichterschlangen der Autokolonnen. Davor hält ein Auto mit blinkendem Blaulicht und schriller Sirene. Uniformierte Polizisten führen eine junge Frau in Handschellen hinein – zur Aufzeichnung einer TV-Sendung. „Im Namen Gottes, des Barmherzigen“, begrüßt der Moderator sein Publikum. Die Zuschauer dürfen per SMS am Geschehen teilnehmen. Es geht um die Frage: Hat Maryam es verdient, dass man ihr vergibt? Die 1 für ja. Die 2 für nein.