Verbalausrutscher von Museumsdirektorin in Florenz sorgt für Ärger

Hollberg hatte am Montag in einer Pressekonferenz vor Journalisten des Weiteren auch gesagt: „Florenz ist sehr schön. Ich hätte gern, dass es wieder an seine Bewohner geht und nicht vom Tourismus zerquetscht wird.“ Es sei aber schon zu spät. Später ließ sie eine Erklärung verbreiten, sie liebe die Stadt und habe die „falschen Wörter“ verwendet. Dem Sender Rai sagte sie: „Mir liegt es fern, irgendjemanden beleidigen zu wollen - und schon gar nicht die Florentiner.“ Sie habe deutlich machen wollen, dass Florenz verantwortungsvollen Tourismus betreiben müsse.